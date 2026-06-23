Задержан курьер мошенников, которые выманили у старушки из Жигулевска 355 тыс. рублей

В июне 86‑летняя сельская жительница обратилась в полицию Жигулевска. По словам пострадавшей, она отдала 355 тыс. руб. молодому человеку после звонка якобы от правоохранителей. Злоумышленник обвинил женщину в пособничестве террористам и пообещал помочь через "проверенного адвоката", который приехал к ней домой.
Полицейские оперативно установили и задержали 18‑летнего жителя Московской области в 60 км от дома потерпевшей. Он пытался скрыться на междугороднем автобусе. Задержанный заявил, что его ввели в заблуждение и заставили участвовать в схеме: его аккаунт Госуслуг был взломан и чтобы не стать подозреваемым в госизмене, согласился на предложение поехать в соседний регион, забрать деньги у пенсионера, конвертировать и перевести в указанный ими цифровой кошелек.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по установлению соучастников.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках