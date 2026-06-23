Задержан курьер мошенников, которые выманили у старушки из Жигулевска 355 тыс. рублей

В июне 86‑летняя сельская жительница обратилась в полицию Жигулевска. По словам пострадавшей, она отдала 355 тыс. руб. молодому человеку после звонка якобы от правоохранителей. Злоумышленник обвинил женщину в пособничестве террористам и пообещал помочь через "проверенного адвоката", который приехал к ней домой.

Полицейские оперативно установили и задержали 18‑летнего жителя Московской области в 60 км от дома потерпевшей. Он пытался скрыться на междугороднем автобусе. Задержанный заявил, что его ввели в заблуждение и заставили участвовать в схеме: его аккаунт Госуслуг был взломан и чтобы не стать подозреваемым в госизмене, согласился на предложение поехать в соседний регион, забрать деньги у пенсионера, конвертировать и перевести в указанный ими цифровой кошелек.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по установлению соучастников.