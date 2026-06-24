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Преступления Происшествия

Соцвыплата на дом обернулась уголовным делом для двух жителей Самарской области

СЫЗРАНЬ. 24 июня. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в крупном мошенничестве при получении социальной выплаты на жилье. Обвинительное заключение утвердила прокуратура города по делу о хищении в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, схема строилась на завышении стоимости недвижимости. В период с 2023 по 2025 годы мужчины подготовили фиктивные документы, из которых следовало, что приобретаемый частный дом стоит около 2 млн рублей. Именно на эту сумму и была получена социальная выплата. При этом реальная рыночная стоимость дома составляла всего 700 тыс. рублей. Разницу в размере более 1,2 млн руб. соучастники похитили и распределили между собой.

Для предотвращения вывода имущества в рамках расследования на дом и земельный участок наложен арест. Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.

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