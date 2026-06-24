Соцвыплата на дом обернулась уголовным делом для двух жителей Самарской области

В Сызрани перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в крупном мошенничестве при получении социальной выплаты на жилье. Обвинительное заключение утвердила прокуратура города по делу о хищении в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, схема строилась на завышении стоимости недвижимости. В период с 2023 по 2025 годы мужчины подготовили фиктивные документы, из которых следовало, что приобретаемый частный дом стоит около 2 млн рублей. Именно на эту сумму и была получена социальная выплата. При этом реальная рыночная стоимость дома составляла всего 700 тыс. рублей. Разницу в размере более 1,2 млн руб. соучастники похитили и распределили между собой.
Для предотвращения вывода имущества в рамках расследования на дом и земельный участок наложен арест. Уголовное дело направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках