Тольяттинец организовал домашнюю плантацию конопли

В суд направлено дело против 35‑летнего тольяттинца, который выращивал и хранил каннабис в крупном размере у себя дома, сообщает прокуратура Автозаводского района Тольятти.
Как установило следствие, мужчина, употребляющий наркотики с 2011 г., организовал домашнюю плантацию в своей квартире на бульваре Туполева из-за нехватки денег на покупку наркотиков.
В ноябре 2025 г. он через интернет заказал семена каннабиса, на AliExpress купил все необходимое оборудование: парник, лампу и систему вентиляции. 23 апреля 2026 г. при выходе из дома мужчину остановили полицейские. Испугавшись правоохранителей, мужчина сам признался, что выращивает наркотики дома.
При обыске нашли 4 куста каннабиса и высушенные части растения общей массой более 1,4 кг (196,99 г верхушек и 1215,28 г остальных частей), а также оборудование для культивации.
Обвиняемый признал вину. По статье ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках