Тольяттинец организовал домашнюю плантацию конопли

В суд направлено дело против 35‑летнего тольяттинца, который выращивал и хранил каннабис в крупном размере у себя дома, сообщает прокуратура Автозаводского района Тольятти.

Как установило следствие, мужчина, употребляющий наркотики с 2011 г., организовал домашнюю плантацию в своей квартире на бульваре Туполева из-за нехватки денег на покупку наркотиков.

В ноябре 2025 г. он через интернет заказал семена каннабиса, на AliExpress купил все необходимое оборудование: парник, лампу и систему вентиляции. 23 апреля 2026 г. при выходе из дома мужчину остановили полицейские. Испугавшись правоохранителей, мужчина сам признался, что выращивает наркотики дома.

При обыске нашли 4 куста каннабиса и высушенные части растения общей массой более 1,4 кг (196,99 г верхушек и 1215,28 г остальных частей), а также оборудование для культивации.

Обвиняемый признал вину. По статье ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.