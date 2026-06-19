Из-за шлагбаума у озера около Алексеевки возбудили уголовное дело

По факту установки шлагбаума на озере Алексеевское возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Кроме того, шлагбаум был демонтирован, и внесено представление с требованием установить сервитут для свободного проезда.

Напомним, ранее появлялась информация, что 44‑летний неоднократно судимый житель Кинельского района в апреле 2023 года арендовал участок у озера, установил на дороге к нему шлагбаум и требовал плату за проезд автомобилей. Участок находится на левом берегу реки Самара на территории Волжского района.

После жалоб местных жителей, получивших резонанс в соцсетях, были организованы проверки на предмет незаконного предпринимательства и самоуправства.

При этом 29 мая собаки, охранявшие шлагбаум напали на мужчину. Алабаи нанесли ему серьезные травмы. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.