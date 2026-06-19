Из-за шлагбаума у озера около Алексеевки возбудили уголовное дело

По факту установки шлагбаума на озере Алексеевское возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Кроме того, шлагбаум был демонтирован, и внесено представление с требованием установить сервитут для свободного проезда.
Напомним, ранее появлялась информация, что 44‑летний неоднократно судимый житель Кинельского района в апреле 2023 года арендовал участок у озера, установил на дороге к нему шлагбаум и требовал плату за проезд автомобилей. Участок находится на левом берегу реки Самара на территории Волжского района.
После жалоб местных жителей, получивших резонанс в соцсетях, были организованы проверки на предмет незаконного предпринимательства и самоуправства.
При этом 29 мая собаки, охранявшие шлагбаум напали на мужчину. Алабаи нанесли ему серьезные травмы. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках