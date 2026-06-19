16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из-за шлагбаума у озера около Алексеевки возбудили уголовное дело В Самаре вымогали 1,2 млн за "блок на негатив" в медиа Жители Чапаевска стали фигурантами уголовных дел за распространение наркотиков Боксера из Тольятти арестовали по делу Ильи Трабера Бухгалтер фермерского хозяйства в Самарской области перевела мошенникам 700 тыс. рублей

Преступления Происшествия

Из-за шлагбаума у озера около Алексеевки возбудили уголовное дело

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 21
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По факту установки шлагбаума на озере Алексеевское возбуждено уголовное дело о самоуправстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

Кроме того, шлагбаум был демонтирован, и внесено представление с требованием установить сервитут для свободного проезда.

Напомним, ранее появлялась информация, что 44‑летний неоднократно судимый житель Кинельского района в апреле 2023 года арендовал участок у озера, установил на дороге к нему шлагбаум и требовал плату за проезд автомобилей. Участок находится на левом берегу реки Самара на территории Волжского района.

После жалоб местных жителей, получивших резонанс в соцсетях, были организованы проверки на предмет незаконного предпринимательства и самоуправства.

При этом 29 мая собаки, охранявшие шлагбаум напали на мужчину. Алабаи нанесли ему серьезные травмы. Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5