Платный проезд к озерам организовал житель Самарской области

В воскресенье, 7 июня, в ходе мониторинга СМИ в интернете сотрудники ГУ МВД России по Самарской области выявили публикацию о неправомерной установке шлагбаума с взиманием платы за проезд.

Правоохранителями установлено, что участок, о котором шла речь, в с. Алексеевка арендуется самозанятым 44‑летним жителем Кинельского района, ранее уже неоднократно судимым, на основании договора от 8 апреля 2023 года.

Арендатор пояснил, что использует участок в коммерческих целях: за плату 500 рублей пропускает автомобили к озерам, при этом пеший доступ к водоемам не ограничен.

Сотрудниками ГАИ О МВД России по Волжскому району в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении о нецелевом использовании земли. О возможных налоговых нарушениях дело направлено в профильные органы. Проверка по факту самоуправства продолжается.

Также по данному факту следственными органами СК России по Самарской области организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю следственного управления по Самарской области Олейнику П.М. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.