В Самаре вымогали 1,2 млн за "блок на негатив" в медиа

Силовики задержали в Самаре жителя Екатеринбурга. Его подозревают в организации махинации, связанной с медийной сферой.
"Действуя под угрозой распространения сведений, позорящих представителя бизнес-среды Самары, требовал от последнего 1,2 млн рублей ежемесячно. Деньги требовались за непубликацию на подконтрольных информационных ресурсах дискредитирующих материалов о нем как о предпринимателе, якобы нарушающем закон в сфере оборота никотиносодержащей продукции", — рассказал источник Волга Ньюс.
Подозреваемого задержали 11 мая этого года с поличным, когда бизнесмен отдал деньги. На следующий день, 12 мая, сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в отношении него и пока неустановленных лиц возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество).
Аферистам грозит реальное лишение свободы. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происходившего, а также устанавливают, кто еще причастен к этим махинациям.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках