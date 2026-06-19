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Преступления Происшествия

В Самаре вымогали 1,2 млн за "блок на негатив" в медиа

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Силовики задержали в Самаре жителя Екатеринбурга. Его подозревают в организации махинации, связанной с медийной сферой.

"Действуя под угрозой распространения сведений, позорящих представителя бизнес-среды Самары, требовал от последнего 1,2 млн рублей ежемесячно. Деньги требовались за непубликацию на подконтрольных информационных ресурсах дискредитирующих материалов о нем как о предпринимателе, якобы нарушающем закон в сфере оборота никотиносодержащей продукции", — рассказал источник Волга Ньюс.

Подозреваемого задержали 11 мая этого года с поличным, когда бизнесмен отдал деньги. На следующий день, 12 мая, сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Самарской области в отношении него и пока неустановленных лиц возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество).

Аферистам грозит реальное лишение свободы. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали происходившего, а также устанавливают, кто еще причастен к этим махинациям.

Гид потребителя

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