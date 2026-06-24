Житель Тольятти 11 лет обманом получал пенсию по инвалидности

В Тольятти в Автозаводский районный суд направлено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, сообщает прокуратура региона.
В 2015 г. 61‑летний местный житель, предоставив фиктивные медицинские документы о наличии заболевания опорно‑двигательного аппарата, оформил бессрочную инвалидность II группы и страховую пенсию.
За 11 лет, в период с 2015 по 2026 годы, он незаконно получил 1 838 772 рубля. В ходе следствия обвиняемый частично возместил причиненный материальный ущерб в 800 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках