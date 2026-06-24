Житель Тольятти 11 лет обманом получал пенсию по инвалидности

В Тольятти в Автозаводский районный суд направлено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат, сообщает прокуратура региона.

В 2015 г. 61‑летний местный житель, предоставив фиктивные медицинские документы о наличии заболевания опорно‑двигательного аппарата, оформил бессрочную инвалидность II группы и страховую пенсию.

За 11 лет, в период с 2015 по 2026 годы, он незаконно получил 1 838 772 рубля. В ходе следствия обвиняемый частично возместил причиненный материальный ущерб в 800 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд Тольятти.