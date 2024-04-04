В Самаре утвердили проект реконструкции улицы, которая соединит Московское и Ракитовское шоссе

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым утверждена документация по проекту реконструкции улично-дорожной сети улицы Пятая линия с инженерными сетями и локальными очистными сооружениями. Новую дорогу построят на 19-м км Московского шоссе в Кировском районе Самары.

В документах постановления, в том числе, отражены категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и другие характеристики новой улицы.

В частности, отмечается, что дорога будет двухполосной, протяженностью 1,024 км, с расчетной скоростью движения 30-50 км в час.

"Пропускная способность магистральной улицы районного значения соответствует расчетной интенсивности и оценивается на уровне 700 автомобилей в час на одну полосу перекрестков и до 1500 единиц в час на линейной части, — сказано в приложении к постановлению. — Пропускная способность улиц местного значения в зоне жилой застройки соответствует расчетной интенсивности и оценивается на уровне 200 автомобилей в час на одну полосу перекрестков".

Ранее отмечалось, что проектом строительства улицы Пятая линия предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,25 метра, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.

Напомним, в сентябре 2023 г. в правительстве региона обсуждался вопрос транспортной доступности нового жилого микрорайона "Кислород", строящегося на месте бывшей 94-й военной части на 19-м км Московского шоссе.

Новый микрорайон соединят с Самарой две новые дороги. Первая будет состоять из двух участков - дублера Московского шоссе от ТЦ "Метро" до переулка Северный (заказчиком выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области) и улицы Пятая линия. Общая протяженность новых участков дороги составит около 2 км, а ширина - 7 метров, движение будет двухполосным.