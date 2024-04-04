В Самаре утвердили проект реконструкции улицы, которая соединит Московское и Ракитовское шоссе

Мэрия Самары опубликовала постановление, в соответствии с которым утверждена документация по проекту реконструкции улично-дорожной сети улицы Пятая линия с инженерными сетями и локальными очистными сооружениями. Новую дорогу построят на 19-м км Московского шоссе в Кировском районе Самары.
В документах постановления, в том числе, отражены категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность и другие характеристики новой улицы.
В частности, отмечается, что дорога будет двухполосной, протяженностью 1,024 км, с расчетной скоростью движения 30-50 км в час.
"Пропускная способность магистральной улицы районного значения соответствует расчетной интенсивности и оценивается на уровне 700 автомобилей в час на одну полосу перекрестков и до 1500 единиц в час на линейной части, — сказано в приложении к постановлению. — Пропускная способность улиц местного значения в зоне жилой застройки соответствует расчетной интенсивности и оценивается на уровне 200 автомобилей в час на одну полосу перекрестков".
Ранее отмечалось, что проектом строительства улицы Пятая линия предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,25 метра, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории.
Напомним, в сентябре 2023 г. в правительстве региона обсуждался вопрос транспортной доступности нового жилого микрорайона "Кислород", строящегося на месте бывшей 94-й военной части на 19-м км Московского шоссе.
Новый микрорайон соединят с Самарой две новые дороги. Первая будет состоять из двух участков - дублера Московского шоссе от ТЦ "Метро" до переулка Северный (заказчиком выступает министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области) и улицы Пятая линия. Общая протяженность новых участков дороги составит около 2 км, а ширина - 7 метров, движение будет двухполосным.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?