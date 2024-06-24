Алкоголь станет продавать сложнее: Губдума обсудила региональные ограничения для "наливаек" в Самарской области

В понедельник, 24 июня, в областном парламенте под председательством Андрея Мурзова состоялось внеочередное заседание комитета Самарской Губернской Думы по промышленности, предпринимательству, торговле, информационным технологиям и связи. От депутатского корпуса в его работе также приняли участие Роман Балтер, Светлана Бескоровайная, Владимир Бокк, Олег Гладунов, Алексей Иванов, Михаил Усов, Игорь Фоменко, Марина Антимонова, Михаил Маряхин, Максим Гусейнов.

Депутаты обсудили доработанную редакцию проекта закона Самарской области "О внесении изменений в статью 4 Закона Самарской области "О мерах по ограничению потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области".

По информации органов местного самоуправления, на начало 2024 г. в Самарской области осуществляло розничную продажу пива и крепкой алкогольной продукции 289 объектов общепита, расположенных в многоквартирных домах. Больше всего таких алкоточек находится в городских округах: Самара —142, Тольятти — 95, Жигулевск — 26, Новокуйбышевск — 13, Сызрань — 10.

В настоящее время актуальным является вопрос о деятельности лиц, которые под видом оказания услуг общественного питания фактически осуществляют круглосуточную розничную продажу алкогольной продукции, что приводит к нарушению в вечернее и ночное время общественного порядка, в том числе во дворах многоквартирных домов. Со стороны жителей поступают многочисленные жалобы на деятельность таких "наливаек".

Для минимизации социальной напряженности был разработан соответствующий проект регионального закона. Настоящий законопроект подготовлен в целях реализации Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", наделяющего субъекты Российской Федерации правом устанавливать ограничение времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

В ходе открытых консультаций на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов органов власти Самарской области все замечания и предложения к законопроекту были аккумулированы в новой редакции.

В законопроекте закреплены три ключевые позиции.

С целью обеспечения в ночное время общественного порядка в многоквартирных домах предлагается ввести допограничения времени розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в объектах общепита (за исключением ресторанов), расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях, с 22 часов до 10 часов по местному времени.

Днем с 10 до 22 часов по местному времени продавать алкоголь в розницу в объектах общественного питания, расположенных в МКД и (или) на прилегающих к ним территориях, можно будет только в ресторанах, барах, кафе, имеющих соответствующую лицензию.

Также устанавливается, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания осуществляется только ресторанах, барах, кафе, соответствующих предъявляемым к ним минимальным требованиям (согласно ГОСТ 30389-2013. Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие требования).

Комитет единогласно проголосовал за то, чтобы рекомендовать Думе принять обсуждаемый законопроект сразу в двух чтениях на ближайшем пленарном заседании.

"Мы говорим о том, что в точках общепита в многоквартирных домах с 10 вечера до 10 утра будет запрещено продавать в розницу любой алкоголь везде, кроме ресторанов. С 10 утра до 10 вечера можно будет реализовывать алкогольную продукцию только в объектах общепита при наличии лицензии. Кроме того, устанавливается требование, чтобы все кафе и рестораны на первых этажах многоквартирных домов строго соблюдали ГОСТ. Тем самым все "наливайки" мы исключаем полностью. Данные законодательные ограничения вступят в силу с сентября текущего года. При этом хочу отметить, что на этом наша работа по регулированию алкогольного рынка не будет завершена. Мы будем очень внимательно контролировать правоприменительную практику, собирать информацию с муниципалитетов о плюсах и минусах реализации Закона на местах. Если потребуется внести еще какие-то законодательные корректировки, дополнения, будем их оперативно вносить", — подчеркнул председатель профильного парламентского комитета Андрей Мурзов.