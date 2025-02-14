Суд принял решение о сносе виллы Качмазова

Суд Красноглинского района Самары вынес решение по иску первого заместителя прокурора Самарской области относительно земель, на которых расположен комплекс недвижимости, известный как дача Качмазова.
В частности, прокуратура Самарской области добивалась изъятия из незаконного владения участков лесного фонда и сноса самовольных построек в Красноглинском районе. Речь идет о территории, общей площадью 1,4 га, в пос. Управленческом. Ранее участки входили в лесной фонд. Теперь же на них расположены жилое здание, гаражи, хозяйственные постройки общей площадью около 2,8 тыс. кв. метров. Они принадлежат компании Swiss Top villa management AG, зарегистрированной в Швейцарии.
Владение спорной территорией приписывают Юрию Качмазову - основателю группы компаний "СОК", который сейчас скрывается за рубежом.
В прокуратуре отмечали, что кадастровая стоимость построек превышает 150 млн руб., земельных участков - около 9 млн рублей. Рыночная стоимость объектов, расположенных внутри леса с видом на реку Волгу, в разы выше.
13 февраля суд вынес решение по этому делу и удовлетворил требования прокуратуры.
"Каким образом капитальные строения оказались на территории лесного фонда в границах памятника природы регионального значения "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом", уже выясняют органы полиции в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль", - добавили в ведомстве.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?