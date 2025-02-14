Суд принял решение о сносе виллы Качмазова

Суд Красноглинского района Самары вынес решение по иску первого заместителя прокурора Самарской области относительно земель, на которых расположен комплекс недвижимости, известный как дача Качмазова.

В частности, прокуратура Самарской области добивалась изъятия из незаконного владения участков лесного фонда и сноса самовольных построек в Красноглинском районе. Речь идет о территории, общей площадью 1,4 га, в пос. Управленческом. Ранее участки входили в лесной фонд. Теперь же на них расположены жилое здание, гаражи, хозяйственные постройки общей площадью около 2,8 тыс. кв. метров. Они принадлежат компании Swiss Top villa management AG, зарегистрированной в Швейцарии.

Владение спорной территорией приписывают Юрию Качмазову - основателю группы компаний "СОК", который сейчас скрывается за рубежом.

В прокуратуре отмечали, что кадастровая стоимость построек превышает 150 млн руб., земельных участков - около 9 млн рублей. Рыночная стоимость объектов, расположенных внутри леса с видом на реку Волгу, в разы выше.

13 февраля суд вынес решение по этому делу и удовлетворил требования прокуратуры.

"Каким образом капитальные строения оказались на территории лесного фонда в границах памятника природы регионального значения "Сокольи горы и берег Волги между Студеным и Коптевым оврагом", уже выясняют органы полиции в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой на контроль", - добавили в ведомстве.