В Самарской области вновь хотят ужесточить антиалкогольный закон

Министерство промышленности и торговли Самарской области разработало законопроект, предусматривающий новые меры по ограничению продажи алкогольных напитков.

В документе прописаны новые требования к минимальному размеру уставного капитала для соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Сейчас он должен составлять не менее 250 тыс. рублей. Власти предлагают увеличить порог до 500 тыс. рублей. Ввести новое правило министерство предлагает уже с 1 сентября.

Представители ведомства пояснили, что разработали законопроект, основываясь на опыте других регионов. Такие требования по уставному капиталу уже действуют в Московской, Тульской, Ярославской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.

"Указанная норма гарантирует защиту прав потребителей от непрофессиональных игроков алкогольного рынка и обеспечение соблюдения обязательных требований, установленных в данной сфере. Также эта мера будет способствовать сокращению контрафакта, предотвращению незаконной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним, снижению количества отравлений от продажи некачественной или опасной продукции", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект прошел оценку регулирующего воздействия. По информации минпрома, сейчас в Самарской области 293 организации с уставным капиталом менее 500 тыс. рублей имеют лицензии на торговлю алкоголем, и, конечно, у них появятся дополнительные расходы, но не более 250 тыс. рублей. И все же чиновники рассчитают, что ужесточение требований не приведет к закрытию компаний. К тому же переоформлять действующие лицензии власти не планируют.

Сейчас документ проходит процедуру сбора дополнительных публичных консультаций. После этого его направят на рассмотрение в губернскую думу.

В последний раз антиалкогольный закон в Самарской области ужесточали летом прошлого года. Ограничения затронули заведения общепита.

Также поступали предложения увеличить число запретов по продаже спиртного. Но дальше выдвижения инициативы дело не пошло.