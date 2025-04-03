В Самарской области вновь хотят ужесточить антиалкогольный закон

Министерство промышленности и торговли Самарской области разработало законопроект, предусматривающий новые меры по ограничению продажи алкогольных напитков.
В документе прописаны новые требования к минимальному размеру уставного капитала для соискателей лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Сейчас он должен составлять не менее 250 тыс. рублей. Власти предлагают увеличить порог до 500 тыс. рублей. Ввести новое правило министерство предлагает уже с 1 сентября.
Представители ведомства пояснили, что разработали законопроект, основываясь на опыте других регионов. Такие требования по уставному капиталу уже действуют в Московской, Тульской, Ярославской, Новосибирской областях и Ставропольском крае.
"Указанная норма гарантирует защиту прав потребителей от непрофессиональных игроков алкогольного рынка и обеспечение соблюдения обязательных требований, установленных в данной сфере. Также эта мера будет способствовать сокращению контрафакта, предотвращению незаконной продажи спиртных напитков, в том числе несовершеннолетним, снижению количества отравлений от продажи некачественной или опасной продукции", — говорится в пояснительной записке.
Законопроект прошел оценку регулирующего воздействия. По информации минпрома, сейчас в Самарской области 293 организации с уставным капиталом менее 500 тыс. рублей имеют лицензии на торговлю алкоголем, и, конечно, у них появятся дополнительные расходы, но не более 250 тыс. рублей. И все же чиновники рассчитают, что ужесточение требований не приведет к закрытию компаний. К тому же переоформлять действующие лицензии власти не планируют.
Сейчас документ проходит процедуру сбора дополнительных публичных консультаций. После этого его направят на рассмотрение в губернскую думу.
В последний раз антиалкогольный закон в Самарской области ужесточали летом прошлого года. Ограничения затронули заведения общепита.
Также поступали предложения увеличить число запретов по продаже спиртного. Но дальше выдвижения инициативы дело не пошло.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?