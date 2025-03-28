В "Жигулевской долине" прошел День молодого инноватора

27 марта в технопарке высоких технологий "Жигулевская долина" прошел День инноватора. Традиционное мероприятие ежегодно собирает начинающих и более опытных разработчиков, чтобы рассказать о возможностях, созданных на региональном и федеральном уровнях.

Самарская область входит в первую десятку регионов по уровню научно-технологического развития. В соответствующем рейтинге по итогам 2024 года губерния снова вошла в число лучших, заняв 10 место. "Мы должны стимулировать научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создавать благоприятную среду для развития технологического предпринимательства", - отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В 2025 году было решено разделить День инноватора на два трека: весной провести День молодого инноватора, а осенью организовать аналогичное событие для зрелого бизнеса. "Мы специально сегодня делаем акцент на студентов, потому что, по нашему мнению, технологический суверенитет страны достигается именно в этой точке, когда студенты начинают заниматься инновациями. В этом и есть основа самодостаточности технологического развития России", - подчеркнул директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Программа мероприятия строилась вокруг вопросов поддержки молодых технологических предпринимателей и студенческих стартапов. Участники получили информацию о поддержке проектов, включая грантовую, для создания своего бизнеса. Они познакомились с региональной экосистемой инноваций, преимуществами резидентства в технопарке "Жигулевская долина", программами Инновационного фонда Самарской области по работе с индустриальными партнерами.

Отдельный информационный блок посвящался программам Фонда содействия инновациям (ФСИ) для молодых предпринимателей - таким как "Умник", "Студенческий стартап" и "Старт". Слушатели узнали, как подготовить проект, сформировать команду, получить грант. Реальными кейсами поделились победители программ ФСИ - рассказали об успехах и неудачах, остановились на ошибках, которые допускают стартаперы.

После экскурсии по технопарку и посещения Регионального центра инжиниринга участники посетили мастер-классы, организованные резидентами "Жигулевской долины". Они были посвящены искусственному интеллекту, футуризму, юридической защите результатов интеллектуальной деятельности. Вчерашние студенты, победившие в программе "Студенческий стартап" и получившие грант на развитие своего проекта, поделились практической информацией об особенностях подготовки отчетности по договору с ФСИ.

В мероприятии приняло участие более 100 человек - студентов и аспирантов вузов Самарской области, молодых предпринимателей, делающих первые шаги в реальном бизнесе.

Резидент технопарка - компания "Транспорт будущего Самара" - представил участникам флагманскую модель агродрона S-80.

"Эта инновационная техника создана в Тольятти. Нам важно, чтобы те компании, кто в ближайшее время будет определять деловой климат города, его развитие и успехи, как можно больше узнали о возможностях участия в развитии отрасли БАС. Возможно, кто-то решит присоединиться к нашей команде как резидент научно-производственного центра беспилотных авиационных систем", - отметила генеральный директор компании "Транспорт будущего Самара" Наталья Катина.

Организаторами события выступили министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и ГАУ "ЦИК СО", управляющая компания технопарка "Жигулевская долина".

Узнать все о доступных инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.