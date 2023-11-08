Власти выселяют собственника американских горок из парка "Дружба"

Владельцы американских горок отстаивают свои права на имущество и землю в парке "Дружба". Городская власть, в свою очередь, заморозила сделки купли-продажи инфраструктурных сооружений горок и требуют их демонтажа.

Напомним, весной этого года появилось объявление о продаже американских горок за 19 млн рублей. При этом, согласно данным ЕГРН, в январе был зарегистрирован новый собственник имущества аттракциона - ООО "Спорт парк".

В апреле компания обратилась в департамент управления имуществом с заявлением предоставить земельный участок, занимаемый горками, площадью 20 тыс. кв. м в аренду без проведения торгов. Власти сослались на невозможность рассмотреть этот вопрос. Спор перешел в судебную плоскость и пока не разрешился.

Решение земельного вопроса, по всей видимости, застопорилось ввиду некоторых деталей, на которые проливает свет другое судебное дело. Департамент управления имуществом считает, что у прежнего владельца - ООО "Стандарт" - вовсе нет прав собственности на американские горки и сопутствующие строения, поскольку они не являются объектами недвижимости. По делу назначена судебная экспертиза, а пока суд заблокировал переход прав собственности ООО "Спорт парк" на подстанцию, здание туалета и стоянку.

Кроме того, департамент управления имуществом взыскивает с ООО "Стандарт" 145,9 млн руб. долга за аренду земли в период с февраля 2009 по май 2022 год. Городская власть также требует освободить территорию парка от строений и сооружений аттракциона. Рассмотрение иска приостановлено до разрешения спора о праве собственности "Стандарта" на горки.

Интересно, что ранее компания заявляла о планах возведение ФОКа в парке "Дружба" на месте аттракциона. Для этого организовывались публичные слушания по переводу участка из зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) в Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения). Жители не поддержали идею, однако зонирование все же сменили на Ц-4с.

На вопросы Волга Ньюс на момент публикации в администрации Самары не ответили.