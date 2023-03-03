Американские горки в Самаре может купить любой желающий за 19 млн рублей

Аттракцион "Американские горки", расположенный в парке "Дружба" в Самаре, выставили на продажу за 19 млн рублей. Объявление появилось на сайте "Авито" в понедельник, 27 февраля.
"Эти настоящие, масштабные американские катальные горки могут оказаться в вашем парке. Тот, кто возьмёт такой проект в реализацию, озолотится. Металл живой, прослужит ещё 100 лет", — уверяет продавец.
Продажа осуществляется по ДКП от собственника. Он же предлагает свою помощь и поддержку в реставрации аттракциона, состояние которого оценивается как удовлетворительное (требуется шлифовка и покраска горок, реставрация вагонеток), а также предлагает провести тестовые пуски.
Американские катальные горки Roller Coaster TOGO manufacture (Japan) с длиной трассы 850 метров сделаны в 1996 году и имеют массу 400 тонн. Высота горок составляет 28 метров, указывается в объявлении.
Последние комментарии
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Опасная точечная застройка вблизи школы ничем не оправдана. Дом будет находиться впритык к школе. Район не обеспечен социальной инфраструктурой: мест в школах и садах не хватает, существующая школа не вмещает всех желающих.рядом много пятижтажек, коммуникации которых в плачевном состоянии. (знаю непонаслышке, живу в таком доме). Высотное здание усугубит нехватку ресурсов. Тем более известно, что грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности земли именно на этом участке.