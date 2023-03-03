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Общество

Американские горки в Самаре может купить любой желающий за 19 млн рублей

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Аттракцион "Американские горки", расположенный в парке "Дружба" в Самаре, выставили на продажу за 19 млн рублей. Объявление появилось на сайте "Авито" в понедельник, 27 февраля.

Фото: avito.ru

"Эти настоящие, масштабные американские катальные горки могут оказаться в вашем парке. Тот, кто возьмёт такой проект в реализацию, озолотится. Металл живой, прослужит ещё 100 лет", — уверяет продавец.

Продажа осуществляется по ДКП от собственника. Он же предлагает свою помощь и поддержку в реставрации аттракциона, состояние которого оценивается как удовлетворительное (требуется шлифовка и покраска горок, реставрация вагонеток), а также предлагает провести тестовые пуски.

Американские катальные горки Roller Coaster TOGO manufacture (Japan) с длиной трассы 850 метров сделаны в 1996 году и имеют массу 400 тонн. Высота горок составляет 28 метров, указывается в объявлении.

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