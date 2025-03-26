Фигуранты картельного сговора на торгах Росимущества не смогли оспорить решение ФАС

ООО "БСТ", ООО "Арго" и ООО "Атлант-групп" оспаривали решения Самарского УФАС о привлечении компаний к ответственности за картельный сговор при участии в торгах Росимущества.
В 2019 г. ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Самарской области (Росимущество) проводило конкурс на оказание услуг по реализации арестованного имущества на сумму 1 млрд рублей. Начальная цена контракта составляла 75 тыс. рублей.
На торги поступило семь заявок, в том числе от указанных фирм. В результате цена контракта выросла до 351 тыс. руб. - последним было предложение ООО "Арго".
Антимонопольный орган установил сговор представителей компаний для поддержания цены контракта. Этот факт стал поводом для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, бывший самарский депутат и учредитель ООО "БСТ" Аркадий Лазарев предложил "Арго" и "Атлант-групп" за 1,5 млн руб. обеспечить отказ своей компании от участия в электронном аукционе. Приговором Кировского районного суда в 2022 г. Лазарев был признан виновным по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).
В 2021 г. Самарское УФАС вынесло решение, которым признало нарушение закона о защите конкуренции, и привлекло "БСТ", "Арго" и "Атлант-групп" к административной ответственности. Сторонам были назначены штрафы от 20 тыс. руб. до 100 тыс. рублей.
Представители компаний не согласились с выводами и санкциями антимонопольного ведомства и оспорили его решения в Арбитражном суде Самарской области, который отказал в удовлетворении требований.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?