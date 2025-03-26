Фигуранты картельного сговора на торгах Росимущества не смогли оспорить решение ФАС

ООО "БСТ", ООО "Арго" и ООО "Атлант-групп" оспаривали решения Самарского УФАС о привлечении компаний к ответственности за картельный сговор при участии в торгах Росимущества.

В 2019 г. ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Самарской области (Росимущество) проводило конкурс на оказание услуг по реализации арестованного имущества на сумму 1 млрд рублей. Начальная цена контракта составляла 75 тыс. рублей.

На торги поступило семь заявок, в том числе от указанных фирм. В результате цена контракта выросла до 351 тыс. руб. - последним было предложение ООО "Арго".

Антимонопольный орган установил сговор представителей компаний для поддержания цены контракта. Этот факт стал поводом для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, бывший самарский депутат и учредитель ООО "БСТ" Аркадий Лазарев предложил "Арго" и "Атлант-групп" за 1,5 млн руб. обеспечить отказ своей компании от участия в электронном аукционе. Приговором Кировского районного суда в 2022 г. Лазарев был признан виновным по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

В 2021 г. Самарское УФАС вынесло решение, которым признало нарушение закона о защите конкуренции, и привлекло "БСТ", "Арго" и "Атлант-групп" к административной ответственности. Сторонам были назначены штрафы от 20 тыс. руб. до 100 тыс. рублей.

Представители компаний не согласились с выводами и санкциями антимонопольного ведомства и оспорили его решения в Арбитражном суде Самарской области, который отказал в удовлетворении требований.