16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарскую область посетила делегация Ферганской области Республики Узбекистан Фигуранты картельного сговора на торгах Росимущества не смогли оспорить решение ФАС Грантовая поддержка помогает развивать креативный бизнес в Самарской области Более 500 договоров поставки заключили МСП и крупные компании на ярмарках кооперации Инвестиции в основной капитал в Самарской области превысили 560 млрд рублей

Государство и Бизнес Экономическая политика

Фигуранты картельного сговора на торгах Росимущества не смогли оспорить решение ФАС

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 100
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "БСТ", ООО "Арго" и ООО "Атлант-групп" оспаривали решения Самарского УФАС о привлечении компаний к ответственности за картельный сговор при участии в торгах Росимущества.

В 2019 г. ТУ Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Самарской области (Росимущество) проводило конкурс на оказание услуг по реализации арестованного имущества на сумму 1 млрд рублей. Начальная цена контракта составляла 75 тыс. рублей.

На торги поступило семь заявок, в том числе от указанных фирм. В результате цена контракта выросла до 351 тыс. руб. - последним было предложение ООО "Арго".  

Антимонопольный орган установил сговор представителей компаний для поддержания цены контракта. Этот факт стал поводом для возбуждения уголовного дела. По версии следствия, бывший самарский депутат и учредитель ООО "БСТ" Аркадий Лазарев предложил "Арго" и "Атлант-групп" за 1,5 млн руб. обеспечить отказ своей компании от участия в электронном аукционе. Приговором Кировского районного суда в 2022 г. Лазарев был признан виновным по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

В 2021 г. Самарское УФАС вынесло решение, которым признало нарушение закона о защите конкуренции, и привлекло "БСТ", "Арго" и "Атлант-групп" к административной ответственности. Сторонам были назначены штрафы от 20 тыс. руб. до 100 тыс. рублей.

Представители компаний не согласились с выводами и санкциями антимонопольного ведомства и оспорили его решения в Арбитражном суде Самарской области, который отказал в удовлетворении требований. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6