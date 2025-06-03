ПАКи DION подтвердили совместимость с оборудованием для аудио- и видеосвязи Hitrolink

Вендор НОТА (ИТ-холдинг Т1) заключил соглашение о сотрудничестве с китайским производителем и поставщиком аудио- и видеотехники Zhejiang Huachuang Vision Technology Co (торговая марка Hitrolink). Цель меморандума, подписанного на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) —— создание специализированных продуктов для обеспечения бизнес-коммуникаций.
На данный момент НОТА и Hitrolink уже подтвердили совместимость программного обеспечения DION с аудио- и видеооборудованием Hitrolink —— в программно-аппаратном комплексе (ПАК) DION.Rooms, предназначенном для организации виртуальных переговорных комнат. Бизнес получит готовое, масштабируемое решение, которое в разы сокращает затраты на поддержку инфраструктуры. При этом внедрение комплекса в организацию возможно в сжатые сроки — всего за один день, а техническая поддержка осуществляется со стороны вендора.
"Совместные решения с Hitrolink позволят клиентам получать готовые, бесшовные продукты — программно-аппаратные комплексы — для организации переговорных пространств, сочетающие в себе надежность, удобство и передовые функции. Объединяя наши компетенции, мы создаем принципиально новый стандарт продуктов для совместной работы, который может быть востребован и на глобальном рынке", — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).
"Текущее партнерство для нас открывает новые возможности для бизнес-коммуникаций, сочетая качество, надежность и высокие технологии. Наше оборудование, объединенное с платформой DION, позволит клиентам удобно и быстро трансформировать рабочие процессы, делая коммуникации более гибкими и безопасными. Это именно тот случай, когда синергия двух компаний приносит реальную пользу бизнесу", — отмечает Марат Царбаев, региональный директор Hitrolink в России.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..