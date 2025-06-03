ПАКи DION подтвердили совместимость с оборудованием для аудио- и видеосвязи Hitrolink

Вендор НОТА (ИТ-холдинг Т1) заключил соглашение о сотрудничестве с китайским производителем и поставщиком аудио- и видеотехники Zhejiang Huachuang Vision Technology Co (торговая марка Hitrolink). Цель меморандума, подписанного на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025) —— создание специализированных продуктов для обеспечения бизнес-коммуникаций.

На данный момент НОТА и Hitrolink уже подтвердили совместимость программного обеспечения DION с аудио- и видеооборудованием Hitrolink —— в программно-аппаратном комплексе (ПАК) DION.Rooms, предназначенном для организации виртуальных переговорных комнат. Бизнес получит готовое, масштабируемое решение, которое в разы сокращает затраты на поддержку инфраструктуры. При этом внедрение комплекса в организацию возможно в сжатые сроки — всего за один день, а техническая поддержка осуществляется со стороны вендора.

"Совместные решения с Hitrolink позволят клиентам получать готовые, бесшовные продукты — программно-аппаратные комплексы — для организации переговорных пространств, сочетающие в себе надежность, удобство и передовые функции. Объединяя наши компетенции, мы создаем принципиально новый стандарт продуктов для совместной работы, который может быть востребован и на глобальном рынке", — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).

"Текущее партнерство для нас открывает новые возможности для бизнес-коммуникаций, сочетая качество, надежность и высокие технологии. Наше оборудование, объединенное с платформой DION, позволит клиентам удобно и быстро трансформировать рабочие процессы, делая коммуникации более гибкими и безопасными. Это именно тот случай, когда синергия двух компаний приносит реальную пользу бизнесу", — отмечает Марат Царбаев, региональный директор Hitrolink в России.