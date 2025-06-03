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ВТБ: россияне взяли в банках около 500 млрд рублей на покупку авто с начала года

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным оценкам ВТБ, по итогам пяти месяцев 2025 года российские банки выдали автокредитов на сумму около 500 млрд рублей — на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В мае объем рынка автокредитования составил примерно 115 млрд рублей — на 2% больше, чем в апреле, но почти в два раза ниже уровня мая 2024 года.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Высокая ключевая ставка, риск-политика Банка России и выросший утилизационный сбор продолжают оказывать давление на рынок автокредитования. Небольшой рост в мае обусловлен активностью дилеров, которые предлагают покупателям скидки для сокращения складских запасов. Еще один фактор — переток спроса со второго полугодия из-за ожиданий дальнейших ограничений условий кредитования. Год к году сегмент по-прежнему демонстрирует серьезное снижение выдач.

Основной объем кредитования по-прежнему приходится на рынок новых автомобилей, чему способствуют господдержка и субсидированные программы производителей. В ВТБ, например, доля автокредитов на новые машины по итогам мая составила около 65%, при этом 98,5% сделок оформлены на машины китайских и российских брендов. Средний размер автокредита на новые авто — 1,05 млн рублей (+15% с начала года), на машины с пробегом — 969 тыс. рублей (-10% с начала года).

"Рынок автокредитования проходит фазу структурной перестройки. Регуляторные меры и дорогие деньги сдерживают классическое кредитование, переводя спрос в сегмент субсидированных программ — государством и самими производителями. Для банков сейчас важна не столько динамика выдач, сколько качество портфеля. Особенно это касается рынка машин с пробегом, где высокая ключевая ставка требует более взвешенного подхода к продажам", — отметил вице-президент, начальник управления партнёрских продаж автокредитов ВТБ Константин Каракалов.

Гид потребителя

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