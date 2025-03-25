Грантовая поддержка помогает развивать креативный бизнес в Самарской области

Креативные индустрии становятся востребованным и актуальным направлением для реализации бизнес-проектов. Растет активность предпринимателей с творческими проектами, а вместе с тем — возрастает значение креативного сектора для экономики региона.

Областное минэкономразвития на площадке центра "Мой бизнес" предоставляет творческим предпринимателям широкий спектр инструментов поддержки: образовательные, финансовые, услуги по продвижению и др.

"В 2024 году впервые состоялся конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий, победителями которого стали 20 представителей творческого бизнеса, с перспективными и оригинальными проектами. Креативные индустрии — это рынок, который динамично развивается и, безусловно, имеет огромный потенциал", — рассказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Один из получателей гранта — молодой предприниматель Илья Хальзов. Он создатель и идейный вдохновитель проекта "Камтугеза". Это электронный путеводитель, платформа совместного создания контента и нетворкинг-хаб креативной индустрии региона.

"Когда в 2020 году я вернулся в Самару после многих лет работы в Москве с крупнейшими мировыми брендами, у меня было четкое видение: создать цифровую платформу, которая объединит креативное сообщество региона и станет точкой притяжения для жителей и гостей Самарской области. В основе нашего проекта лежит понимание, что в современном мире локальные бренды и креативные специалисты нуждаются в эффективных цифровых инструментах для развития", — отметил Илья Хальзов.

По его словам, "Камтугеза" — это платформа, которая позволяет создавать и распространять уникальный контент о регионе, формировать сообщество профессионалов креативной индустрии, продвигать локальные бренды, а также привлекать внимание к культурным и туристическим возможностям Самарской области.

Однако задача превратить амбициозную идею в работающий проект требовала не только креативного мышления и профессиональных компетенций, но и системной поддержки.

"Получение грантовой поддержки стало для нас переломным моментом. Важно понимать: грант — это не просто финансирование, это признание значимости вашего проекта на уровне региона, это доверие, которое необходимо оправдать конкретными результатами. На полученные средства мы смогли обеспечить проект технической поддержкой, системной работой по обработке инцидентов и ошибок", — рассказал основатель проекта.

Все меры господдержки предпринимателей, в том числе креативного сектора, собраны на едином портале mybiz63.ru. За консультацией и получением помощи можно обратиться в один из 11 центров "Мой бизнес" Самарской области, они оказывают поддержку предпринимателям по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".