Творческих предпринимателей Самарской области вновь соберут на Неделе креативного бизнеса

16-18 апреля в Самаре пройдет форум для представителей креативных индустрий — "Неделя креативного бизнеса 2.0". Организатором выступает РОО "Молодежное информационное агентство Самарской области" при грантовой поддержке регионального минэкономразвития. Форум состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес".
Развитию креативного сектора в Самарской области уделяется особое внимание. По решению губернатора Вячеслава Федорищева на площадке выставки "Самара" состоялась выставка креативных индустрий. В течение 12 недель жители и гости региона могли знакомиться с творческими проектами, которые реализуются в губернии, а также принять участие в тематических встречах, круглых столах и лекциях.
"Неделя креативного бизнеса" состоится в Самарской области уже во второй раз. В прошлом году участниками стали более 500 представителей креативных индустрий: дизайнеры, рестораторы, продюсеры, художники, фотографы и все, кто создает креативный продукт.
В новом сезоне на площадке форума снова соберется креативное сообщество региона, чтобы получить новые связи, знания и решения. Программа события пройдет по трем ключевым трекам: "Креативный код региона", "Визуал, дизайн и мода", "Реклама и цифровой контент".
"Креативные индустрии — одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, возможности для самореализации молодежи, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова. — Наша задача — помогать творческим проектам расти и развиваться, создавать все условия для увеличения их вклада в экономику".
В течение трех дней на площадке форума можно будет посетить любое мероприятие, напрямую пообщаться с коллегами "по цеху" и с экспертами. Панельные дискуссии, творческие встречи, ярмарка продукции региональных креаторов — все это запланировали организаторы Недели.
Спикерами выступят известные в своих сферах профессионалов регионального и федерального уровней: co-founder ReFace Technology, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун, генеральный директор издательства МИФ Дмитрий Утробин, основатель бренда DNK Russia Анна Ничкова, художник и иллюстратор Полина Парыгина и многие другие.
"Неделя креативного бизнеса 2.0" пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес" в Самаре (ул. Молодогвардейская, 211), регистрация открыта по ссылке: creativesamara.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?