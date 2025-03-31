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Творческих предпринимателей Самарской области вновь соберут на Неделе креативного бизнеса

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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16-18 апреля в Самаре пройдет форум для представителей креативных индустрий — "Неделя креативного бизнеса 2.0". Организатором выступает РОО "Молодежное информационное агентство Самарской области" при грантовой поддержке регионального минэкономразвития. Форум состоится на площадке регионального центра "Мой бизнес".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Развитию креативного сектора в Самарской области уделяется особое внимание. По решению губернатора Вячеслава Федорищева на площадке выставки "Самара" состоялась выставка креативных индустрий. В течение 12 недель жители и гости региона могли знакомиться с творческими проектами, которые реализуются в губернии, а также принять участие в тематических встречах, круглых столах и лекциях.

"Неделя креативного бизнеса" состоится в Самарской области уже во второй раз. В прошлом году участниками стали более 500 представителей креативных индустрий: дизайнеры, рестораторы, продюсеры, художники, фотографы и все, кто создает креативный продукт.

В новом сезоне на площадке форума снова соберется креативное сообщество региона, чтобы получить новые связи, знания и решения. Программа события пройдет по трем ключевым трекам: "Креативный код региона", "Визуал, дизайн и мода", "Реклама и цифровой контент".

"Креативные индустрии — одно из приоритетных направлений развития экономики региона и страны в целом. Именно в этом секторе реализуются передовые идеи и технологии, создаются уникальные продукты, возможности для самореализации молодежи, — рассказала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития региона Лариса Названова. — Наша задача — помогать творческим проектам расти и развиваться, создавать все условия для увеличения их вклада в экономику".

В течение трех дней на площадке форума можно будет посетить любое мероприятие, напрямую пообщаться с коллегами "по цеху" и с экспертами. Панельные дискуссии, творческие встречи, ярмарка продукции региональных креаторов — все это запланировали организаторы Недели.

Спикерами выступят известные в своих сферах профессионалов регионального и федерального уровней: co-founder ReFace Technology, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Алексей Парфун, генеральный директор издательства МИФ Дмитрий Утробин, основатель бренда DNK Russia Анна Ничкова, художник и иллюстратор Полина Парыгина и многие другие.

"Неделя креативного бизнеса 2.0" пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес" в Самаре (ул. Молодогвардейская, 211), регистрация открыта по ссылке: creativesamara.ru.

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