Житель Самарской области забил насмерть мужчину из ревности

В Самарской области отправили в суд уголовное дело 41-летнего жителя Богатовского района, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 4 февраля 2025 г. в подъезде своего дома он из ревности избил 46-летнего бывшего ухажера своей сожительницы. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы