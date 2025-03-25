Более 500 договоров поставки заключили МСП и крупные компании на ярмарках кооперации

Благодаря участию в ярмарках кооперации представители малого и среднего бизнеса смогли договориться о поставках с крупными компаниями и промышленными гигантами, работающими в Самарской области. Уже подписано более 500 договоров поставки.

"Мы уже провели 10 ярмарок кооперации, участниками которых стали свыше 350 предприятий малого и среднего бизнеса. Предприниматели здесь могут напрямую узнать о запросах и потребностях предприятия, предложить свои услуги, обсудить условия сотрудничества и договориться о дальнейшем взаимодействии", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ярмарки кооперации и сбыта проводятся по решению губернатора Вячеслава Федорищева с июня 2024 года. За это время они стали площадкой для налаживания диалога между крупным бизнесом и представителями МСП, для обмена опытом, технологиями и ресурсами.

Потенциальными заказчиками уже выступали такие компании, как Лукойл, Транснефть - Приволга, "Электрощит - ТМ Самара", ОДК - Кузнецов и др.

Формат открытого диалога позволяет малому бизнесу напрямую обсудить сотрудничество, достигнуть предварительных договорённостей. А для промышленных гигантов ярмарки это способ найти надежных местных поставщиков из числа местных производителей.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.