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Самарскую область посетила делегация Ферганской области Республики Узбекистан

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарскую область с официальным визитом посетила делегация Ферганской области Республики Узбекистан во главе с заместителем Хокима Нуриддином Мамажоновым.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Представители дружественного государства побывали на площадке производства сельскохозяйственной техники "Пегас-Агро", где обсудили с руководством компании возможности сотрудничества. В Торгово-промышленной палате состоялась встреча с бизнес-объединениями Самарской области.

На встрече с вице-губернатором Антоном Емельяненко представители Ферганской области обсудили вопросы наращивания двустороннего сотрудничества.

"Узбекистан для нас ценный, стратегически важный экономический партнер. Результаты совместной работы уже впечатляют, но мы не останавливаемся на достигнутом — готовим ряд предложений по наращиванию сотрудничества. За 2024 год объем внешнеторгового оборота Самарской области с Республикой Узбекистан увеличился на 85,5%. Опыт нашего взаимодействия показывает, что существует еще множество резервов для совместного роста", — обратился к гостям Антон Емельяненко.

Стороны обсудили увеличение объемов экспорта продукции, развитие кооперации, развитие партнёрских связей между образовательными учреждениями двух регионов, взаимодействие в сфере здравоохранения, туризма и спорта.

Напомним, губернатор Вячеслав Федорищев в феврале посетил Узбекистан в составе российской делегации. В ходе поездки глава региона обсуждал с Президентом Республики возможности взаимного обмена, партнерства и совместной работы. В марте узбекская делегация во главе с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Хуррамом Тешабаевым посетила Самарскую область. Тогда в состав делегации вошли представители ключевых министерств республики, крупных ассоциаций и организаций.

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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