В Самарской области возбудят уголовное дело из-за плохой дороги к пос. Калинка

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за плохой дороги в Самарской области.

В информационный центр ведомства обратились жители пос. Калинка. Более 10 лет ведущая к домам людей дорога, находится в плачевном состоянии — не асфальта, а грунтовое полотно регулярно размывает дождями. Из-за этого образовались ямы и колеи. В итоге в поселок не могут проехать, в том числе экстренные службы.

При этом в ноябре 2023 г. суд постановил, что дорогу должны починить. Вот только ремонт так и не начался.

СУ СК России по Самарской области вело проверку в связи с этим. Теперь же возбудят уголовное дело.