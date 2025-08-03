В Сызрани восьмилетний мальчик попал под машину

В Сызрани полицейские проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в субботу, 2 августа, в 18:10 на ул. Чапаева 76-летний водитель автомобиля Opel Astra, при осуществлении поворота направо на нерегулируемом перекрестке сбил восьмилетнего мальчика, который спешившись с велосипеда шел по "зебре".

Велосипедист госпитализирован с места ДТП.