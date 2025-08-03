В Красноглинском районе легковушка ударилась об отбойник и столкнулась с грузовиком

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В субботу, 2 августа, в Красноглинском районе Самары автомобиль Ford Focus наехал на металлическое ограждение, опрокинулся и столкнулся с остановившемся на светофоре грузовиком Hyundai HD72, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области