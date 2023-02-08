По факту мошенничества в "АтивКапиталБанке" возбуждено еще одно уголовное дело

Агенство по страхованию вкладов опубликовало новые данные о ходе конкурсного производства по состоянию на конец января 2023 г., касающегося "АктивКапиталБанка" ("АК Банк"). Из материалов следует, что было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве.

"Банк признан потерпевшим и гражданским истцом. Предварительное следствие до настоящего времени не завершено", — сообщают представители АСВ.

Агенство также упоминает, что сейчас предоставляет необходимую информацию и дополнительные материалы, в том числе для решения вопроса о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество.

По информации Волга Ньюс, речь в уголовном деле может идти о выдаче невозвратных кредитов. А сумма ущерба может исчисляться десятками миллионов. Пока разбирательство продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что ГУ МВД России по Москве в сентябре 2019 г. возбудило уголовное дело по признакам хищения имущества в банкротящемся "АктивКапиталБанке". Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов — также сообщало, что дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере или группой лиц"). "АК Банк" лишили лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом, а незадолго до того ЦБ РФ опубликовал сведения, согласно которым, на момент отзыва лицензии обязательства банка превышали величину его активов на 6,43 млрд рублей.

В конце 2022 г. стало известно, что Арбитражный суд остановил продажу офиса "АктивКапиталБанка". Кроме того, в реестр кредиторов бывшего руководителя "АктивКапиталБанка" Григория Оганесяна включили 560,8 млн руб., которые он снял накануне банкротства кредитного учреждения. Оганесян также подпал под уголовное дело о мошенничестве.