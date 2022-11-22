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В реестр кредиторов Оганесяна добавили 560 млн руб., вынесенных из "Ак Банка"

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В реестр кредиторов бывшего руководителя "АктивКапитал Банка" ("Ак Банк") Григория Оганесяна включили 560,8 млн руб., которые он снял накануне банкротства кредитного учреждения.

Фото: Архив «ВН»

Из этой суммы 540,5 млн руб. - основной долг и 20,2 млн - проценты.

Таким образом "АктивКапитал Банк" пытается вернуть деньги, вынесенные Григорием Оганесяном с 14 по 19 марта 2018 г. в Московском филиале и самарских допофиса банка. Несколькими траншами он снял более $6 млн, 844,4 тыс. евро и 96,8 млн руб., а также перевел на счета других лиц свыше 33 млн рублей. Все эти сделки суд признал недействительными.

15 ноября арбитражный суд включил требования "Ак Банка" на общую сумму 560,8 млн руб. в состав третьей очереди кредиторов. Ранее кредитная организация вошла в реестр с суммой 360 млн рублей.

Напомним, банкир был признан банкротом в августе 2019 года. В сентябре того же года Оганесяна арестовали в Москве (позже освободили по подписку о невыезде). Он проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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