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Суд остановил продажу бывшего офиса "АктивКапитал банка"

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области запретил проводить сделку по купле-продаже бывшего офиса "АктивКапитал банка" на ул. Красноармейской, 1 в Самаре. С такой инициативой выступило ООО "Самарские строительные технологии".

Напомним, компания требует признать здание самостроем и снести его. "Самарские строительные технологии" владеют участком земли, граничащим, по данным Публичной кадастровой карты, с территорией, на которой расположен бывший офис "АктивКапитал банка". 

Как указывает истец, здание офиса частично расположено на его участке, и "отчуждение спорного объекта создает риск его легализации новым собственником и оспаривание им права собственности ООО "Самарские строительные технологии" на земельный участок".

Между тем бывший офис "АктивКапитал банка" выставлен на торги. В сентябре победителем объявили директора ООО "ОйлАгро" Рафаила Душтурова, близкого семье бизнесмена Николая Чудаева. "Самарские строительные технологии" подали иск о признании торгов недействительными. До рассмотрения заявления суд наложил обеспечительные меры и приостановил сделку.

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