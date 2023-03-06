Топ-менеджеры АктивКапитал Банка отбились от иска АСВ на 5 млрд рублей

Апелляционный суд отказал в привлечении к субсидиарной ответственности заместителей председателя правления АктивКапитал Банка Алексея Кошарского, Виктора Хенкина и Дениса Чемириса, которых первая инстанция сочла виновными в выдаче проблемных кредитов техническим заемщикам банка, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, самарский АктивКапитал Банк лишился лицензии в 2018 г., оставив после себя долгов на сумму более 23 млрд рублей. Агентство по страхованию вкладов, которое курировало банкротство АКБ, попыталось переложить убытки или хотя бы их часть на топ-менеджеров и совладельцев кредитной организации, потребовав привлечь их к субсидиарной ответственности. Основная претензия заключалась в том, что все ответчики тем или иным образом участвовали в одобрении невозвратных кредитов, которые, по версии АСВ, выдавались техническим заемщикам.

Изначально агентство требовало "повесить" 23 млрд рублей на 15 топ-менеджеров, акционеров и членов совета директоров АКБ. На первом этапе АСВ сопутствовала удача. Однако постепенно большинству ответчиков, за исключением Оганесяна (который проходит процедуру банкротства и является обвиняемым по уголовному делу в мошенничестве), удалось отбиться от претензий. В финал противостояния вышли четверо заместителей председателя правления АктивКапитал Банка — Алексей Кошарский, Виктор Хенкин, Диляра Селезнева и Денис Чемирис. Требования к ним были направлены на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

Алексей Кошарский — сын топ-менеджера холдинга "НоваТЭК" и бывшего высокопоставленного сотрудника региональных правоохранительных органов Андрея Кошарского. Виктор Хенкин — племянник одного из самых состоятельных самарских бизнесменов, бенефициара "Завода приборных подшипников" и "Строммашины" Александра Хенкина.

Сначала суд удовлетворил требования АСВ и постановил взыскать с Виктора Хенкина 1,895 млрд руб., с Алексея Кошарского — 1,978 млрд, с Дениса Чемириса — 1,482 млрд рублей. От ответственности в этой фазе разбирательств суд освободил только Селезневу. Фактически данные суммы калькулировались, исходя из объемов одобренных банкирами проблемных кредитов.

Несмотря на то, что в реальности взыскать какие-то деньги можно было разве что с Алексея Кошарского, такие формулировки позволяли АСВ закрепить ответственность менеджеров за крах АКБ.

Банкирам в апелляции удалось переиграть ситуацию в свою пользу. Суд обратил внимание на то, что АСВ не доказало, что ответчики являются выгодоприобретателями по многочисленным проблемным кредитам, а сам факт, что они их одобряли на кредитном комитете, не равносилен причинению банку вреда. Судьи сочли, что кредитный комитет являлся лишь одним из звеньев согласования кредитов и банкиры действовали в рамках своих полномочий. Изначально кредиты проходили одобрение профильных подразделений банка, которые выносили по ним положительное заключение. Соответственно, члены кредитного комитета руководствовались рекомендациями этих подразделений, не нарушали внутренних регламентов банка и их действия подпадали под определение предпринимательского риска. Судьи решили, что "банкиры не являлись инициаторами, потенциальными выгодоприобретателями по существенно невыгодным сделкам, а одобрение сделок правлением банка не являлось определяющим в его крахе". Более того, по версии суда, в период одобрения кредиты соответствовали всем рекомендациям Банка России, а также были обеспечены различными залогами.

Причем, судя по материалам суда, не всегда кредитный комитет автоматически одобрял все заявки, согласованные руководством банка. При выдаче кредита ООО "Девон" на 665 млн руб. голоса членов кредитного комитета разделились поровну, а решающим стал голос председателя правления банка Григория Оганесяна. Согласно материалам разбирательства, Оганесян имел право наложить вето на любое решение кредитного комитета, а также самостоятельно выдавать кредиты без участия кредитного комитета, в рамках имеющихся у него лимитов. Это свидетельствовало о том, что именно Оганесян принимал окончательное решение по выдаче того или иного кредита, а остальные члены кредитного комитета выполняли в лучшем случае роль статистов.

Далее суд приводит новый аргумент, способный вывести аналогичные претензии АСВ на новый уровень. "Судебная коллегия учитывает, что в материалы дела представлены доказательства того, что документы, на основании которых были выданы кредиты, анализировались Банком России, что подтверждается соответствующими актами проверок", — говорится в материалах суда. Более того, регулятор ставил хорошие оценки экономическому состоянию ПАО "АК Банк". Какова в таком случае степень вины сотрудников Центробанка и можно ли их привлекать к ответственности по долгам АктивКапитал Банка — отдельная интрига.

В результате 27 февраля 2023 г. апелляция отменила решение нижестоящей инстанции и вынесла новый вердикт, отказав в привлечении топ-менеджеров АКБ к субсидиарной ответственности.

Получить комментарии Алексея Кошарского и Виктора Хенкина "СО" не удалось.