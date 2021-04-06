Хасаев и Леушкин не будут расплачиваться по долгам "АК Банка"

Арбитражный суд Самарской области отказал в привлечении к субсидиарной ответственности по долгам банкротящегося "АктивКапитал Банка" ("АК Банк") Алексея Леушкина и Габибуллы Хасаева, сообщает конкурсный управляющий - Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Ответственность также не понесут бывшие совладельцы банка Андрей Вейс и Максим Комаревцев. Однако АСВ пытается войти в реестр кредиторов в рамках банкротства самого Вейса с суммой 23 млрд рублей.

Для остальных контролировавших банк лиц суд нашел основания для привлечения к субсидиарной ответственности Григория Оганесяна, Диляры Селезневой, Виктора Хенкина, Дениса Чемириса, Алексея Кошарского, Алексея Саплинова. Сколько они должны выплатить банку, определят после всех расчетов с кредиторами. Отметим, что в рамках банкротства Хенкина и Оганесяна АСВ также пытается включиться в реестр кредиторов на 23 млрд рублей.

Еще пятерых человек суд обязал возместить убытки почти на 1,2 млрд рублей: Юрий Злобин, Зульфия Байбикова, Михаил Исайчев (и.о. руководителя санкт-петербургского филиала "АК Банка"), Ирина Азизова, Алексей Нестеров.

Как сообщалось ранее, в ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими лицами "совершались действия по замещению денежных средств и иных рыночных активов банка на заведомо невозвратную ссудную и дебеторскую задолженность юридических и физических лиц, а также действия по прекращению ликвидного обеспечения по технической задолженности".

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей. Долг АктивКапитал Банка перед кредиторами составляет около 25 млрд рублей.

В апреле 2020 г. АСВ обратилось в суд с требованием о привлечении 15 его собственников и руководителей к субсидиарной ответственности на 23 млрд рублей. Летом счета и имущество этих людей были арестованы.