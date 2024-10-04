16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Недостроенный особняк главы рухнувшего «АктивКапиталБанка» выставили на торги ДОМ.РФ: Самарская область возобновила Единую ипотеку для ИТ-специалистов по ставке до 4% Россельхозбанк выпустил лимитированную серию монет к Дню учителя НОВИКОМ провел деловой завтрак для бизнес-сообщества Ростова-на-Дону Стартует осенний этап всероссийской акции "Неделя без турникетов"

Банки Финансы

Недостроенный особняк главы рухнувшего «АктивКапиталБанка» выставили на торги

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российский аукционный дом объявил о продаже земельного участка и недостроенного жилого дома на 7-м проезде Седьмой просеки в Промышленном районе Самары. Владельцем является Григорий Оганесян — бывший глава рухнувшего "АктивКапитал Банк".

Фото: Российский аукционный дом

"Площадь участка составляет 1051,93 кв. метра. Четырехэтажный дом готов на 80%. Его площадь составляет 430,3 кв. метра, но жилая — только 250 кв. метров. Там 6 комнат. Начальная цена имущества установлена в размере 40 млн рублей. Торги состоятся 11 ноября", — указано в объявлении РАД.

"АктивКапитал Банк" лишили лицензии в 2018 году. Причиной стал вывод активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.

Вскоре банк признали банкротов, а правоохранители возбудили уголовное дело. Недавно Григорию Оганесяну вынесли приговор. Его признали виновным в мошенничестве на сумму 3,9 млрд руб. и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3