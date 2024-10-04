Недостроенный особняк главы рухнувшего «АктивКапиталБанка» выставили на торги

Российский аукционный дом объявил о продаже земельного участка и недостроенного жилого дома на 7-м проезде Седьмой просеки в Промышленном районе Самары. Владельцем является Григорий Оганесян — бывший глава рухнувшего "АктивКапитал Банк".
"Площадь участка составляет 1051,93 кв. метра. Четырехэтажный дом готов на 80%. Его площадь составляет 430,3 кв. метра, но жилая — только 250 кв. метров. Там 6 комнат. Начальная цена имущества установлена в размере 40 млн рублей. Торги состоятся 11 ноября", — указано в объявлении РАД.
"АктивКапитал Банк" лишили лицензии в 2018 году. Причиной стал вывод активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.
Вскоре банк признали банкротов, а правоохранители возбудили уголовное дело. Недавно Григорию Оганесяну вынесли приговор. Его признали виновным в мошенничестве на сумму 3,9 млрд руб. и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.
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