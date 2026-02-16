В Самаре странный мужчина приставал к детям около школы № 154

В Самаре полицейские начали проверку по заявлению местной жительницы о странном мужчине, пристававшему к детям. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ранее в соцсетях появилось сообщение об инциденте, произошедшем днем 12 февраля в сквере Солнечная поляна рядом со школой № 154. Рассказывалось, что молодой человек на вид 19-20 лет подошел к девятилетней девочке и предложил поиграть в игру. Вот только для этого нужно было сесть в черный тонированный автомобиль без номеров. Девочка отказалась и отошла к подруге. Затем школьницы пошли в сторону дома, мужчина пошел за ними. Когда дети побежали, он тоже побежал. Отстал подозрительный человек только тогда, когда девочки подошли ко взрослой женщине и заговорили с ней.

Сообщалось, что преследовавший детей мужчина был одет в серо-черную куртку, черную балаклаву, черные штаны и горные ботинки.