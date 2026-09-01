В Самарской области двое пострадавших при налете дронов отказались от госпитализации

Получившие травмы в результате атаки БПЛА в Самарской области отказались от госпитализации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
"Два человека пострадали, от госпитализации отказались", — сказал собеседник агентства.
Напомним, минувшей ночью на Самарскую область была совершена атака БПЛА. В различных муниципалитетах региона были повреждены несколько жилых объектов, погибших нет. В Новокуйбышевске в одном из многоквартирных домов в результате атаки выбило окна, введен режим ЧС. Развернут оперативный штаб.
Последние комментарии
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!