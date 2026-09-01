В Самарской области двое пострадавших при налете дронов отказались от госпитализации

Получившие травмы в результате атаки БПЛА в Самарской области отказались от госпитализации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Два человека пострадали, от госпитализации отказались", — сказал собеседник агентства.

Напомним, минувшей ночью на Самарскую область была совершена атака БПЛА. В различных муниципалитетах региона были повреждены несколько жилых объектов, погибших нет. В Новокуйбышевске в одном из многоквартирных домов в результате атаки выбило окна, введен режим ЧС. Развернут оперативный штаб.