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Происшествия

В Самарской области двое пострадавших при налете дронов отказались от госпитализации

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 1 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Получившие травмы в результате атаки БПЛА в Самарской области отказались от госпитализации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Два человека пострадали, от госпитализации отказались", — сказал собеседник агентства.

Напомним, минувшей ночью на Самарскую область была совершена атака БПЛА. В различных муниципалитетах региона были повреждены несколько жилых объектов, погибших нет. В Новокуйбышевске в одном из многоквартирных домов в результате атаки выбило окна, введен режим ЧС. Развернут оперативный штаб.

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