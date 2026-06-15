Очередного полицейского из Самары уволили в связи с утратой доверия

В список уволенных в связи с утратой доверия внесли теперь уже бывшего командира взвода № 2 роты № 2 батальона № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре Орынбасара Бекешева.

Согласно данным федерального реестра уволенных в связи с утратой доверия, Бекешев лишился должности из-за нарушения ч. 2 статьи 11 ФЗ "О противодействии коррупции", а также п. 13 ч. 1 статьи 12 и ч. 3, 4 ст. 71 ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (речь идет об уведомлении работодателя о возможном конфликте интересов).

Напомним, это уже не первый самарский полицейский, который попал в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В мае "черный список" также пополнил теперь уже бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Самаре Артем Журавлев.