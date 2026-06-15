Очередного полицейского из Самары уволили в связи с утратой доверия

В список уволенных в связи с утратой доверия внесли теперь уже бывшего командира взвода № 2 роты № 2 батальона № 2 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Самаре Орынбасара Бекешева.
Согласно данным федерального реестра уволенных в связи с утратой доверия, Бекешев лишился должности из-за нарушения ч. 2 статьи 11 ФЗ "О противодействии коррупции", а также п. 13 ч. 1 статьи 12 и ч. 3, 4 ст. 71 ФЗ "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (речь идет об уведомлении работодателя о возможном конфликте интересов).
Напомним, это уже не первый самарский полицейский, который попал в федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. В мае "черный список" также пополнил теперь уже бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Самаре Артем Журавлев.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
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