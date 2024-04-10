До 20 тыс. рублей: в Самарской области ввели штрафы для тех, кто подкармливает животных

В Самарской области будут штрафовать тех, кто подкармливает бездомных собак и кошек. Перечень мест, порядок штрафов и другие вопросы, связанные с обращением с животными, прописаны в новом законе "Об отдельных вопросах в области обращения с животными на территории Самарской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области". Документ опубликован на сайте регионального правительства 9 апреля и подписан и. о. губернатора Юрием Рожиным.

В частности, одна из статей нового закона посвящена запрету на организацию мест для прикорма и на прикорм животных без владельцев и касается физических и юридических лиц. В перечень запрещенных территорий подпали 10 пунктов, однако по факту их больше.

Нельзя оставлять пищевые отходы и корма для безнадзорных кошек и собак: на детских площадках; на территориях, предназначенных для оказания образовательных услуг (школы, детские сады, вузы и т. п.); на территориях, где есть объекты социальной инфраструктуры для детей (например, парки и скверы); на территориях, предназначенных для оказания услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодежи; на территориях, предназначенных для оказания услуг в области физкультуры и спорта; в местах на открытом воздухе и территориях, где проходят культурно-зрелищные, спортивные, театрально-концертные мероприятия; в местах на открытом воздухе на остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них; в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем 100 метров от подъездов многоквартирных домов (МКД), в подъездах и подвальных помещениях МКД; на автозаправочных станциях.

Также под запрет подпадают "иные территории общего пользования, не указанные в предыдущих пунктах", отмечается в документе.

Кроме того, законом определяются требования к содержанию животных, порядок умерщвления бездомных собак и кошек и утилизация трупов, организация приютов и пунктов временного содержания бродячих четверолапых и т. п.

За нарушения предусмотрена система штрафов. Для физических лиц штрафы составят от 3 до 5 тыс. рублей за нарушение впервые и от 5 тыс. рублей — за повторное. На должностных лиц — от 5 до 7 тысяч рублей и от 10 до 15 тысяч рублей, соответственно. Для юридических лиц предусмотрены санкции от 7 до 15 тысяч рублей и от 15 до 20 тысяч рублей, соответственно.

Со дня вступления закона в силу и до 1 июня 2024 года устанавливается переходный период.