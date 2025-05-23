В Самаре Росгвардия передала крупную партию оружия для нужд СВО

В Самарской области состоялась очередная передача крупной партии изъятого невостребованного гражданского оружия, хранившегося более года на складах Росгвардии.

Сто единиц оружия уже забрали представители одного из округов Министерства обороны Российской Федерации, еще более 350 единиц подготовлены для передачи, они отправятся в воинские части в самое ближайшее время.

"В кратчайшие сроки переданное оружие поступит в зону проведения специальной военной операции для борьбы с беспилотными летательными аппаратами", — отметил заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Владимир Василец.

В этом году Управление Росгвардии по Самарской области направило в зону проведения специальной военной операции более 200 единиц оружия.