На Барбошиной поляне и в Кошелев-Парке построят пожарные депо

Правительство Самарской области запланировало возведение новых пожарных депо. Адресный список обозначен в программе социально-экономического развития региона.

Быстровозводимые пожарные депо построят в п. Шмидта и в районе Барбошиной Поляны, 9-й, 10-й, 11-й и 12-й просек. Первое будет рассчитано на две машины, второе - на четыре. Сроки строительства - 2026-2027 гг. и 2027-2028 годы, соответственно.

Также планируется строительство пожарного депо на четыре машины в микрорайоне Кошелев-Парк. Срок - 2028-2029 годы.

Появятся новые пожарные депо и в сельских районах: