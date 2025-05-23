День донора: НОВИКОМ спасает жизни

Сотрудники банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) в Москве, Казани, Тольятти и Новосибирске приняли участие в Дне донора. Акция проходит при поддержке Союза машиностроителей России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
НОВИКОМ присоединился к донорскому движению в 2013 году. С тех пор участие в акции стало доброй традицией для коллектива банка: мероприятие проводится четыре раза в год и неизменно вызывает широкий отклик среди сотрудников. Многие из них уже стали почетными донорами.
В этот раз в столице мероприятие прошло в двух медицинских учреждениях: в Городской клинической больнице № 52 и Центре крови ФМБА, а в других городах — в местных учреждениях службы крови. Волонтеры допускались к донации строго после осмотра врача, на протяжении всей процедуры медработники наблюдали за состоянием доноров.
"День донора — это не просто акция, а проявление настоящей социальной ответственности. Мы гордимся, что сотрудники банка искренне поддерживают инициативу и с готовностью становятся донорами, тем самым помогая спасать жизни других. Такие мероприятия формируют культуру участия и поддержки, которая для нас принципиально важна", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.
Поддержка акции со стороны Союза машиностроителей России и ФМБА позволяет сделать ее частью масштабной, системной работы по развитию донорства в стране. НОВИКОМ, как банк российских инженеров, не только решает задачи в сфере финансирования промышленности, но и активно участвует в социальных инициативах, транслирующих такие ценности, как ответственность, забота и объединение ради общей цели. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш, при поддержке которого донорские акции проходят на предприятиях и в вузах региона.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас