День донора: НОВИКОМ спасает жизни

Сотрудники банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) в Москве, Казани, Тольятти и Новосибирске приняли участие в Дне донора. Акция проходит при поддержке Союза машиностроителей России и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

НОВИКОМ присоединился к донорскому движению в 2013 году. С тех пор участие в акции стало доброй традицией для коллектива банка: мероприятие проводится четыре раза в год и неизменно вызывает широкий отклик среди сотрудников. Многие из них уже стали почетными донорами.

В этот раз в столице мероприятие прошло в двух медицинских учреждениях: в Городской клинической больнице № 52 и Центре крови ФМБА, а в других городах — в местных учреждениях службы крови. Волонтеры допускались к донации строго после осмотра врача, на протяжении всей процедуры медработники наблюдали за состоянием доноров.

"День донора — это не просто акция, а проявление настоящей социальной ответственности. Мы гордимся, что сотрудники банка искренне поддерживают инициативу и с готовностью становятся донорами, тем самым помогая спасать жизни других. Такие мероприятия формируют культуру участия и поддержки, которая для нас принципиально важна", — отметила старший вице-президент банка НОВИКОМ Ольга Карасева.

Поддержка акции со стороны Союза машиностроителей России и ФМБА позволяет сделать ее частью масштабной, системной работы по развитию донорства в стране. НОВИКОМ, как банк российских инженеров, не только решает задачи в сфере финансирования промышленности, но и активно участвует в социальных инициативах, транслирующих такие ценности, как ответственность, забота и объединение ради общей цели. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш, при поддержке которого донорские акции проходят на предприятиях и в вузах региона.