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Общество

За 11 сезон фестиваля "Том Сойер Фест" волонтеры отремонтируют в Самаре 5 объектов

САМАРА.23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 мая, в Самаре открылся 11-й сезон фестиваля "Том Сойер Фест". В "Саду наличников" организаторы представили жителям города планы на 2025 год и рассказали о том, как можно будет принять участие в мероприятиях. В числе приглашенных гостей, как сообщили в пресс-службе мэрии Самары, оказались министр строительства Самарской области Александр Фомин и глава Самары Иван Носков.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Как рассказала гостям директор благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" Анастасия Кнор, в этом году в рамках фестиваля запланировано пять проектов. В их числе — обновление стены вдоль улицы Чапаевской, напротив "Сада наличников". Волонтеры распишут ее в архитектурной тематике, к работам приступят уже в начале июня.

"Традиционно берем под восстановление здание — в этом году это дом № 125 по улице Братьев Коростелевых. Также продолжим восстановление дома купца Кожевникова на улице Коммунистической, 5 — это не быстрая история, требующая серьезных сил и средств. Очень интересный проект запланировали совместно с Третьяковской галереей. Будем "открывать" дворики Самары для глаз жителей и гостей города, в том числе устанавливая там уникальные арт-объекты. Совместно с Музеем модерна организуем площадку "Том Сойер Феста" с мастер-классами на фестивале "Волга Фест", — рассказала Анастасия Кнор.

По подсчетам организаторов, ежегодно в фестивале на территории Самары принимают участие от 700 до 800 волонтеров, а "костяк" составляют до 100 человек. В этом году проект проходит при поддержке Фонда президентских грантов, министерства строительства Самарской области, администрации города и частных партнеров.

Фестиваль "Том Сойер Фест" появился в Самаре в 2015 году. Тогда его результаты оказались настолько впечатляющими, что он попал как успешный кейс в доклад ЮНЕСКО на конференции ООН Habitat III и был рекомендован к тиражированию по всей России резолюцией Съезда градозащитных организаций.

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