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"Электрощит Самара" поздравил НИУ "МЭИ" в городе Волжском с юбилеем

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 мая в городе Волжский Волгоградской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования Национального исследовательского университета "Московский Энергетический Институт" (МЭИ).

Фото: предоставлено Электрощит Самара

В праздновании юбилейной даты приняли участие представители "Электрощит Самара": директор Центра исследований и разработок Сергей Тарашев и главный специалист отдела новых разработок комплектных распределительных устройств Олег Белый. В числе почетных гостей они посетили новое образовательное пространство вуза для научных работ, лаборатории предприятий-партнеров, экскурсию по МЭИ, а также выступили с докладом "Сравнение аналитической и численной методик расчета электродинамических усилий в заземлителях комплектных распределительных устройствах" на конференции "Энергетика будущего: инжиниринг и цифровизация". В докладе рассматривалось воздействие электродинамических сил от токов короткого замыкания (КЗ) на электрооборудование подстанций 10 кВ.

От лица генерального директора "Электрощит Самара" Дмитрия Куприянова был зачитан поздравительный адрес: "Поздравляю профессорско-преподавательский состав и студентов НИУ "МЭИ" в г. Волжский с 30-летием образовательного учреждения! Мы ценим многолетнее устойчивое партнерство с ведущим вузом Волгоградской области. Университет — настоящая кузница кадров для многих отечественных промышленных предприятий топливно-энергетического комплекса. Успешное сотрудничество с "МЭИ" позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее. Уверен, грамотные специалисты, выходящие из стен этого вуза, смогут поднять энергетику страны на еще более высокий уровень, повысить надежность электрооборудования и внести немало нового в развитие энергобезопасности России".

Волжский филиал "МЭИ" считается лидером среди технических вузов Волгоградской области и с 2018 года является партнером "Электрощит Самара". Техническая база университета постоянно пополняется, в том числе и электротехническим оборудованием, производимым самарской компанией. В 2024 года самарская компания и университет подписали дорожную карту, в вузе проводятся Дни "Электрощит Самара", а учащиеся "МЭИ" являются постоянными участниками конкурса среди студентов электротехнических специальностей высших и средних учебных заведений России "Энергия вашего будущего".

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