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Общество

В Самарской области продолжается прием заявок на областной военно-исторический лагерь "Страна Героев"

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область готовится к проведению четвертого сезона областного военно-исторического лагеря "Страна Героев". В 2025 г. проект пройдет в две смены: с 7 по 20 июня и с 16 по 29 августа на базе молодежного центра "Лесная сказка" в Кинельском районе. Участниками станут 500 детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих на территории Самарской области.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Лагерь "Страна Героев" направлен на патриотическое воспитание молодежи, сохранение исторической памяти и формирование у подрастающего поколения чувства гордости за свою страну. Участники смогут выбрать одно из четырех тематических направлений: "Защитники", "Хранители истории", "Медиа Победы" и "Волонтеры Победы". Каждое включает образовательные модули, практические занятия и культурно-досуговые мероприятия, связанные с военной историей России, вкладом Самарской области в Великую Победу и современными достижениями страны.

"Военно-исторический лагерь "Страна Героев" — это уникальная площадка, где молодые люди не только изучают историю, но и учатся применять полученные знания на практике. Мы стремимся создать условия для развития лидерских качеств, гражданской ответственности и готовности к защите Отечества. Уверена, что участники лагеря станут достойными продолжателями традиций нашего региона и страны", — отметила министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова.

Для участия в лагере необходимо пройти конкурсный отбор. Заявки принимаются с 15 мая 2025 г.: для первой смены — до 2 июня 2025 г., для второй смены — до 31 июля 2025 года. К участию приглашаются победители региональных и федеральных патриотических конкурсов, воспитанники военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, поисковых движений, а также дети участников специальной военной операции. Отбор проводится на основе портфолио достижений или мотивационного письма.

Дополнительная информация и подача заявок: телефон 8 (846) 332-36-50, электронная почта stranageroev63@ya.ru.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке правительства Самарской области.

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