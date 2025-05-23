В Самарской области ожидаются заморозки

В Самарской объявлен оранжевый уровень опасности. В ночные часы 24,25 и 26 мая местами в регионе ожидаются заморозки -0, -1 С, сообщает Приволжское УГМС.

МЧС России напоминает: не допускай переохлаждения, одевайся теплее.

"Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой", - говорится в сообщении.