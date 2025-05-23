Жителей Самарской области обязали убирать фекалии за своими собаками

Правительство Самарской области скорректировало дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Изменения касаются уборке продуктов жизнедеятельности собак.

"Сопровождающее лицо или владелец собаки обязаны незамедлительно обеспечить уборку фекалий непосредственно после их образования за данным домашним животным в процессе выгула, за исключением уборки фекалий, образованных от собаки-проводника, сопровождающей инвалида по зрению", — говорится в постановлении.

Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года. При этом в региональном парламент обсуждалось и введение штрафов для тек, кто не убирает испражнения своих собак во время выгула.

Кроме того, в Самарской области хотят ввести обязательную регистрацию домашних животных.