В Самарской области предложили ввести новые штрафы для владельцев собак

Самарская губернская дума подготовит обращение в региональное правительство об установлении ответственности за нарушение требований к выгулу домашних животных. Об этом стало известно в четверг, 12 сентября, на заседании комитета парламента по местному самоуправлению.

Руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления главного управления правового обеспечения аппарата губдумы Майя Трошина рассказала, что изначально была сформирована инициатива о внесении изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях. Но совет законодателей рекомендовал установить ответственность на региональном уровне.

Поэтому было решено сформировать предложение в адрес правительства о корректировке постановления, которое регулирует требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Первый заместитель председателя губдумы Марина Антимонова озвучила суть поправок:

"Предлагается установить ответственность для тех, кто не убирает испражнения своих собак и других домашних животных во время выгула".

Какой будет ответственность, предстоит решить правительству Самарской области. Депутаты считают, что эта мера дисциплинирует владельцев домашних животных, и улицы станут чище.