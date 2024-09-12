В Самарской области предложили ввести новые штрафы для владельцев собак

Самарская губернская дума подготовит обращение в региональное правительство об установлении ответственности за нарушение требований к выгулу домашних животных. Об этом стало известно в четверг, 12 сентября, на заседании комитета парламента по местному самоуправлению.
Руководитель управления правового обеспечения в сфере общественной безопасности, государственного строительства, землеустройства и местного самоуправления главного управления правового обеспечения аппарата губдумы Майя Трошина рассказала, что изначально была сформирована инициатива о внесении изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях. Но совет законодателей рекомендовал установить ответственность на региональном уровне.
Поэтому было решено сформировать предложение в адрес правительства о корректировке постановления, которое регулирует требования к содержанию и выгулу домашних животных.
Первый заместитель председателя губдумы Марина Антимонова озвучила суть поправок:
"Предлагается установить ответственность для тех, кто не убирает испражнения своих собак и других домашних животных во время выгула".
Какой будет ответственность, предстоит решить правительству Самарской области. Депутаты считают, что эта мера дисциплинирует владельцев домашних животных, и улицы станут чище.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.