В Самарской области установили требования к содержанию домашних животных

Владелец домашнего животного обязан соблюдать требования к тишине, пресекать проявления агрессии со стороны питомца, а также убирать за ним на прогулке. Требования к содержанию и выгулу домашних животных установлены постановлением правительства Самарской области от 16 марта.
Обращение с животным должно соответствовать его биологическим потребностям (пища, вода, прививки и лечение) и принципам гуманности.
Запрещается содержать животных в местах общего пользования, на земельных участках и в помещениях, которые не принадлежат владельцу на каком-либо законном основании (собственность, аренда и т.п.).
Содержание собак на земельном участке должно осуществляться в вольере или на привязи, отпускать собаку можно только в том случае, если она не может самостоятельно покинуть территорию. При входе должна размещаться табличка о наличии собаки.
Если владелец не желает содержать потомство от домашних животных, то должен заранее принимать соответствующие меры.
Правила запрещают самовыгул и выгул собак без поводка и намордника в общественных и многолюдных местах. Те же требования предъявляются к перевозке их в общественном транспорте. Собак потенциально опасных пород надо выгуливать в глухом наморднике и на коротком (не более 1 м) поводке, за исключением случаев, когда собака находится на огороженной территории. Требования о наличии намордника и поводка не относятся к собакам в специальных переносках.
Без присмотра в местах общего пользования животное можно оставлять на привязи не более 30 минут. Запрещается выгуливать собак на детских, спортивных площадках, территориях социальных объектов, пляжах.
Запрещается посещать с собаками магазины, точки общепита, медицинские, культурные и образовательные учреждения (при наличии запретительной таблички), кроме случаев сопровождения собаками-поводырями.
Нельзя выгуливать собаку в состоянии опьянения или лицом, в силу возраста и состояния здоровья не способным контролировать животное.
Последние комментарии
С какого х... они новые? Сначала отменили, а тройку эту гр...ую не дождёшься.
Вопрос религии – достаточно деликатный, особенно, когда дело касается его освещения в средствах массовой информации во избежание оскорбления чувств верующих и разжигания межрелигиозной розни и вражды. Помимо традиционных конфессий существуют и новые религиозные объединения и движения, по отношению к которым также должны применяться нормы этики, морали и даже права.К сожалению, часто встречается, что приглашенные эксперты или сами журналисты не разбираются в религиозном многообразии России, в том, как живут верующие в разных общинах, во что и как они верят. Можно встретить публикации, в которых используется так называемый «язык вражды». Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ и Большое жюри Союза журналистов РФ не раз отмечали, что неоправданное использование данного термина в отношении конкретной религиозной организации противоречит нормам морали и этики (Решение Судебной палаты по информационным спорам при Президенте Российской Федерации № 4 (138) от 12 февраля 1998 г., Решение Общественной коллегии по жалобам на прессу от 27 ноября 2006 г.
А что,207й маршрут еще существует??Что-то автобусов с таким номером я уже давно не видел.
Жители близлежащих многоквартирных домов массово собирали подписи против строительства данной высотки,люди категорически возражают против проведения каких бы то ни было земельных и строительных работ вблизи жилых домов и школы .даже в 90х годах разрешение на строительство на данном участке не было выдано из за близкого расположения домов и слабонесущего грунта
Хорошо что привлекли хоть какое-то внимание СМИ, но если ситуация не разрешится возможно надо делать упор на потенциальной коррупционной составляющей. Местные вряд-ли полезут, как вариант в приёмную ФСБ в Москве.