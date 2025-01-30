Закон о регистрации домашних животных в Самарской области выставили на обсуждение

Самарская губернская дума объявила о начале публичных консультаций поправок в региональное законодательство, регулирующее обращение с животными. Они продлятся до 9 марта.
Одним из важнейших пунктов законопроекта служит предложение ввести обязательную регистрацию домашних животных. Как указано в пояснительной записке, эта мера позволит упорядочить содержание питомцев и их перемещение на территории региона. Еще одна причина - решение проблемы безнадзорных животных.
Как будет организован процесс регистрации домашних животных, в законопроекте не прописано. Авторы инициативы указали, что порядок проведения процедуры будет утверждаться отдельным постановлением правительства Самарской области.
Помимо этого, законопроект разрешает приютам для животных осуществлять деятельность по временному содержанию (размещению) домашних питомцев по соглашению с их владельцами, оказывать ветеринарные и иные услуги. Пунктам временного содержания можно будет возвращать на прежние места обитания бездомных собак и кошек, не проявляющих немотивированную агрессивность и не причинивших вред здоровью или жизни человека.
Также уточняются территории общего пользования, где запрещены нахождение бродячих животных и организация мест для их прикорма. Это площади, набережные, скверы, пляжи, бульвары и площадки вблизи торговых объектов и торговых мест.
Свои предложения по законопроекту жители и организации могут оставить на специальном сайте.
Последние комментарии
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.