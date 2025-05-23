БК "Самара" могут переименовать в "Крылья Советов"

Правительство Самарской области рассматривает вариант с объединением футбольного и баскетбольного клубов по примеру Нижнего Новгорода, чтобы команды были под одним брендом, пишет championat.com.
Возможно, БК "Самара" переименуют в "Крылья Советов". Однако на данный момент неясно, в какой лиге станет выступать команда - в Единой лиге ВТБ или Суперлиге.
Как пишет издание, руководство понимает, что команда будет более конкурентоспособна в Суперлиге, и это более бюджетно, но с имиджевой точки зрения есть желание выступать в Единой лиге. Однако на данный момент шансы на это невелики.
Также внутри организации с новым вектором было принято негласное правило, что в клубе может быть не более двух легионеров и они не могут быть американцами.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!