Самарские синоптики предсказали теплые выходные без осадков

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В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать жителям Самарской области с 23 по 26 мая. По данным синоптиков, дождей в выходные не будет, с воздух прогреется до 20-25 градусов со знаком "плюс".