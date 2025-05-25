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Преступления Происшествия

Самарец обиделся на друзей и поджег автомобиль сожительницы

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В мае текущего года в полицию поступило сообщение о том, что около одного из домов, расположенных на ул. Ставропольской в Самаре, произошло возгорание автомобиля марки Chevrolet.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

После того, как возгорание ликвидировали пожарные и, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили собственника автомашины, изъяли предметы и следы. На основании собранной информации и результатов экспертизы полицейские предположили, что имел место поджог.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Владельцу причинен ущерб на сумму более 600 тыс. рублей.

В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники установили, что к совершению поджога может быть причастен ранее неоднократно судимый 38-летний житель Самары. Он пояснил, что причиной поджога иномарки стал конфликт.

Со слов злоумышленника, он вместе со своей сожительницей находился в компании друзей. В какой-то момент знакомые вместе с возлюбленной мужчины уехали в неизвестном направлении, оставив его одного. Затаив обиду, местный житель решил повредить автомобиль, находившийся в пользовании его сожительницы и поджег зажигалкой торчащие из-под капота провода.

В ходе допроса злоумышленник полностью признал свою вину в содеянном.

Задержанному предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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