Самарец обиделся на друзей и поджег автомобиль сожительницы

В мае текущего года в полицию поступило сообщение о том, что около одного из домов, расположенных на ул. Ставропольской в Самаре, произошло возгорание автомобиля марки Chevrolet.

После того, как возгорание ликвидировали пожарные и, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили собственника автомашины, изъяли предметы и следы. На основании собранной информации и результатов экспертизы полицейские предположили, что имел место поджог.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Владельцу причинен ущерб на сумму более 600 тыс. рублей.

В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники установили, что к совершению поджога может быть причастен ранее неоднократно судимый 38-летний житель Самары. Он пояснил, что причиной поджога иномарки стал конфликт.

Со слов злоумышленника, он вместе со своей сожительницей находился в компании друзей. В какой-то момент знакомые вместе с возлюбленной мужчины уехали в неизвестном направлении, оставив его одного. Затаив обиду, местный житель решил повредить автомобиль, находившийся в пользовании его сожительницы и поджег зажигалкой торчащие из-под капота провода.

В ходе допроса злоумышленник полностью признал свою вину в содеянном.

Задержанному предъявлено обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.