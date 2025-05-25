Пенсионерка из Самарской области отдала 80 тыс. руб. мошенникам по схеме "родственник попал в ДТП"

В полицию Самарской области обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил о ДТП с пострадавшими, виновником которого якобы является ее сын.

Звонивший убедил пенсионерку передать деньги и пообещал, что сын таким образом избежит уголовной ответственности. Пенсионерка передала 80 тыс. руб. подъехавшему к ее дому молодому человеку.

После этого она позвонила сыну и выяснила, что он в ДТП не попадал. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.