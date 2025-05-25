16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пенсионерка из Самарской области отдала 80 тыс. руб. мошенникам по схеме "родственник попал в ДТП" Самарец обиделся на друзей и поджег автомобиль сожительницы Водитель из Самарской области поверил мошенникам и потерял 2,3 млн рублей Житель Оренбуржья стал фигурантом 22 уголовных дел за закладки с наркотиком в Самаре Жительницу Самары подозревают в финансировании нежелательной иностранной организации

Преступления Происшествия

Пенсионерка из Самарской области отдала 80 тыс. руб. мошенникам по схеме "родственник попал в ДТП"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В полицию Самарской области обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил о ДТП с пострадавшими, виновником которого якобы является ее сын.

Звонивший убедил пенсионерку передать деньги и пообещал, что сын таким образом избежит уголовной ответственности. Пенсионерка передала 80 тыс. руб. подъехавшему к ее дому молодому человеку.

После этого она позвонила сыну и выяснила, что он в ДТП не попадал. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, что большая часть всех мошеннических действий начинается со звонка и направлена на самых доверчивых граждан — пожилых людей. Они готовы отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их родственниками ничего не случилось. Сотрудники органов внутренних дел призывают граждан никогда не переводить или передавать неизвестным деньги по телефонному требованию, а обязательно удостовериться в информации, перезвонив своим родным.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1